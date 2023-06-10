Алдонин: «Трофей Кубка России, безусловно, самый красивый»

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин сравнил дизайны трофеев Кубка России и Кубка УЕФА. Он выигрывал европейский трофей в составе ЦСКА в 2005 году.

«Если сравнивать по красоте, то наш трофей, безусловно, самый красивый. Потому что у них кубки какие-то железные, непонятные, а у нас — видите, какой красивый», — цитирует KP.RU Алдонина.

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.