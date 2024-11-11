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КДК РФС рассмотрит удаление Рябчука в Кубке России. Защитник «Спартака» приглашен на заседание

КДК РФС рассмотрит удаление защитника «Спартака» Рябчука в Кубке России
Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам первых матчей 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в матче против «Динамо». В игре «Зенит» — «Ахмат» была задержка начала встречи на 2 минуты 30 секунд по вине гостей. Болельщики «Зенита» использовали пиротехнические изделия и скандировали оскорбительные выражения, и главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев выходил за пределы технической зоны с выходом на поле. В матче «Спартак» — «Ростов» главный тренер хозяев Деян Станкович вышел за пределы технической зоны, у гостей задержка выхода на поле перед вторым таймом на 4 минуты. Болельщики «Спартака» также скандировали оскорбительные выражения. И рассмотрим удаление защитника «Спартака» Олега Рябчука за серьезное нарушение правил. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ»

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 26-28 ноября.

Кубок России
Артур Григорьянц
Олег Рябчук
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