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Деменко: «Спартак» выглядит сильнее «Ростова»

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Бывший футболист сборной России Максим Деменко считает «Спартак» фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом».

«Для «Ростова» это была важная игра: семь матчей не выигрывали в чемпионате, а тут победа в Кубке, тем более на выезде у «Спартака». «Ростову» эта победа, конечно, в плюс, потому что долго была неудачная серия. Для «Спартака», безусловно, обидное поражение, потому что Барко не забил пенальти. С другой стороны, может быть, к ответному матчу теперь будет более серьезная подготовка. Мне кажется, в этом противостоянии «Спартак» сильнее выглядит», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» дома проиграл «Ростову» со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 27 ноября в Ростове-на-Дону.

Источник: Газета.Ru
Максим Деменко
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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