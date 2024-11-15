«Спартак», «Локомотив» и «Зенит» оштрафовали за скандирования фанатов на матчах Кубка России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» оштрафованы за скандирования болельщиков на первых матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Локомотив» за скандирования болельщиков оштрафован на 20 тысяч рублей. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Зениту» КДК РФС назначил штраф 50 тысяч рублей — за взрыв петард фанатами перед началом игры, а также за скандирования оскорбительных выражений и нецензурной лексики.

5 ноября «Спартак» дома уступил «Ростову» (0:1), «Локомотив» на выезде победил московское «Динамо» (2:1), а «Зенит» 6-го числа на своем поле обыграл «Ахмат» (3:0).