КДК рассмотрит протест «Уфы» на матч против «Фанкома» из-за дисквалифицированного футболиста Федчука

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) прокомментировал ситуацию с выходом дисквалифицированного игрока «Фанкома» Артема Федчука в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Уфы» (1:1, 5:3 пен.).

«Рассмотрим протест «Уфы» на результат матча против «Фанкома», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 2023 году CAS обязал Федчука выплатить 10 миллионов рублей «Чайке», которую он самовольно покинул двумя годами ранее. В марте 2024 года его дисквалифицировали на год, а в 2025 году продлили дисквалификацию бессрочно.

Несмотря на запрет, Федчук сыграл в трех матчах Кубка России: против кировского «Динамо» (1:1, 13:12 в серии пенальти), «Химика» (0:0, 4:3 по пенальти) и «Уфы».