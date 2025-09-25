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РФС подтвердил участие дисквалифицированного игрока в кубковом матче «Фанком» — «Уфа»

Павел Лопатко

В РФС уточнили, что в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Фанком» — «Уфа» (1:1, 5:3 пен.) за кировскую команду играл дисквалифицированный Артем Федчук.

«Футболист был дисквалифицирован КДК РФС в соответствии со статьей 110.1 дисциплинарного регламента РФС до момента исполнения футболистом решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Дисквалификация распространяется на все турниры и соревнования под эгидой РФС. Информация о дисквалификации игрока была опубликована на официальном сайте РФС 11 апреля 2025 года и доведена до футболиста», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».

Футболисты &laquo;Фанкома&raquo;.Любительский «Фанком» прошел в пятый раунд Кубка. Но может быть исключен: возможно, один из футболистов не имел права играть

В РФС намерены обратиться в Контрольно-дисциплинарный комитет, который, в свою очередь, даст правовую оценку участия дисквалифицированного игрока в кубковом матче.

В 2023 году CAS обязал Федчука выплатить 10 миллионов рублей «Чайке», которую он самовольно покинул двумя годами ранее. В марте 2024 года его дисквалифицировали на год, а в 2025 году продлили дисквалификацию бессрочно.

Несмотря на запрет, Федчук сыграл в трех матчах Кубка России: против кировского «Динамо» (1:1, 13:12 в серии пенальти), «Химика» (0:0, 4:3 по пенальти) и «Уфы».

Источник: «Чемпионат»
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Кубок России
РФС
ФК Уфа
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