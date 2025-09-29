Футбол
29 сентября, 11:12

КДК накажет «Броук Бойз» за опоздание на матч против «Сокола»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матча 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России между «Броук Бойз» и «Соколом» (0:2).

«Рассмотрим удаление футболиста «Броук Бойз» Коробова за оскорбительное поведение. Также рассмотрим задержку матча на 13 минут по вине хозяев. Плюс футбольный клуб «Броук Бойз» не предоставил гостевой команде мячи для разминки, в результате чего футболисты «Сокола» разминались без мячей», — сказал Григорьянц «СЭ».

Футболисты «Броук Бойз» приехали на игру Кубка с «Соколом» за три минуты до стартового свистка из-за пробок.

Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Сокол (Саратов)
Артур Григорьянц
