Сегодня, 16:01

КДК накажет «Локомотив» и ЦСКА за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«Локомотив» — ЦСКА:

— Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Также болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака» и судьи.

При проведении проверки установлено, что 30 сотрудников контрольно-распорядительной службы «Локомотива» не имели удостоверений установленного образца.

«Пари НН» — «Спартак»:

— Рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики, а также использование пиротехники.

«Рубин» — «Зенит»:

Задержка начала матча на 4 минуты по вине «Зенита». Болельщики сине-бело-голубых скандировали ненормативную лексику. И главный тренер «Рубина» Рахимов выходил за пределы технической зоны.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
КДК
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Почему Талалаев не отбыл дисквалификацию в Кубке?
«Убили такую сказку». КДК присудил техническое поражение «Фанкому» — первым любителям, которые дошли до пятого раунда Кубка
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: видеообзор матча
Кубок России, результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА победил «Локомотив», «Динамо» Мх обыграло «Ростов» и другие матчи
«Динамо» Махачкала переиграло «Ростов» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Олег

    Также болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака» и судьи. Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес судьи и ЦСКА // Какой-то круговорот денег. В карманах КДК ))

    06.10.2025

  • Helicopter

    Распаясались все в одну сторону.

    06.10.2025

  • spartsmen

    Я бы на месте клубов в суд подал на этих трутней. Ввели фануйди, камер навешали - так штрафуйте тех, кто нарушает. Клуб каждому дебилу рот закрыть не может.

    06.10.2025

    • Андрей Талалаев — старший верно не был дисквалифицирован. В двух кубковых матчах наказаны он и его сын

