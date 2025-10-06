КДК накажет «Локомотив» и ЦСКА за оскорбительные кричалки в адрес «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 5-го тура группового этапа FONBET Кубка России.

«Локомотив» — ЦСКА:

— Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Также болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака» и судьи.

При проведении проверки установлено, что 30 сотрудников контрольно-распорядительной службы «Локомотива» не имели удостоверений установленного образца.

«Пари НН» — «Спартак»:

— Рассмотрим скандирование болельщиками «Спартака» ненормативной лексики, а также использование пиротехники.

«Рубин» — «Зенит»:

Задержка начала матча на 4 минуты по вине «Зенита». Болельщики сине-бело-голубых скандировали ненормативную лексику. И главный тренер «Рубина» Рахимов выходил за пределы технической зоны.