В Кубке России наказывались два Талалаева — отец и сын. Потому к старшему не применена дисквалификация

История с наказанием главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в Кубке России-2025/26 нашла продолжение.

На сайте РФС указано, что он получил две желтые карточки в играх 1-го и 4-го туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (1:2) и ЦСКА (1:1, пенальти — 10:9). Тогда непонятно, почему он выполнял свои обязанности в матче 5-го тура с «Акроном» (3:0), а не отбыл дисквалификацию, которая в этом турнире в соответствии со статьей 15 дисциплинарного регламента РФС автоматически накладывается за два предупреждения, вынесенные в двух разных встречах. 1 октября Талалаев начал смотреть игру, находясь на трибуне, но затем спустился в техническую зону и досматривал матч уже со скамейки запасных.

Есть версия, что в первой игре за демонстративное несогласие с решение судьи наказан другой Талалаев — тоже Андрей, сын главного тренера. Но это никак не отражено в протоколе на сайте РФС.

В таком случае оба Талалаевых получили предупреждения. Но только по одному, что не предполагает автоматической дисквалификации. Потому Талалаев-старший имел право выполнять свои обязанности в игре 5-го тура и находиться в технической зоне.