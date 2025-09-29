Футбол
Судейство

29 сентября, 13:20

Фролов назначен на матч «Краснодар» — «Динамо», Абросимов рассудит «Локомотив» — ЦСКА

Сергей Ярошенко
Антон Фролов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС опубликовал назначения арбитров на матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Антон Фролов рассудит матч между «Краснодаром» и московским «Динамо», Иван Абросимов — матч «Локомотива» и ЦСКА.

Владислав Целовальников будет главным арбитром игры «Рубин» — «Зенит», а Павел Кукуян будет судить «Пари НН» и «Спартак».

30 сентября (вторник)

«Рубин» — «Зенит»: судья — Владислав Целовальников, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гончар.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Антон Фролов, помощники судьи — Денис Петров, Денис Березнов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Алексей Резников.

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Маликов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

1 октября (среда)

«Пари НН» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Зуев.

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Андрей Образко, Артем Перов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Эдуард Малый.

«Балтика» — «Акрон»: судья — Максим Перезва, помощники судьи — Алексей Ермилов, Евгений Синянский; резервный судья — Герман Коваленко; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

2 октября (четверг)

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков, помощники судьи — Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Иванов.

Футбол
Кубок России
Антон Фролов (судья)
Павел Кукуян
