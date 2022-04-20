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Сегодня, 23:00

Джикия прокомментировал реализацию в кубковом матче против ЦСКА

Антон Иванов
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Сергей Федоров
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал реализацию в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:0).

— Сегодня был исторический момент: Кофрие сегодня мог забить. Как он отреагировал на момент, когда ударил в Акинфеева?

— Не общались с ним по этому поводу. Если бы он забил, это был бы исторический момент. Поздравили бы его, конечно.

— Что с реализацией? 10 сейвов сегодня у Акинфеева.

— Акинеев — отличный вратарь. Мы не реализовали моменты.

— Насколько важна эта победа в эмоциональном плане?

— Все победы важны. Сегодня, понятное дело, это такая историческая игра нового столетия, первое дерби. Приятно, конечно, выиграть на выезде. Спасибо командам. Настроение хорошее, но следующая игра уже очень скоро, поэтому спокойно идем дальше.

«Спартак» нанес 13 ударов по воротам ЦСКА, их них 9 — в створ.

Джикия был признан лучшим игроком матча.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Георгий Джикия
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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