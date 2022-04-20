Джикия: «Победа в Кубке спасет сезон»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над ЦСКА (1:0) заявил, что перед командой стоит задача выиграть БЕТСИТИ Кубок России.

— Сегодня в стартовом составе дебютировал Классен. Как оцените?

— Молодец. Хорошо оцениваю. Провел хорошую игру, поздравили его с дебютом. Пусть работает, и все будет хорошо.

— Согласны ли с мнением, что игра в Лиге Европы и Кубке может перекрыть игру в чемпионате?

— Победа в Кубке спасет сезон. Про Лигу Европы, понятное дело, уже забыли. То, что сейчас ставка на Кубок — это так.

— С кем бы хотели сыграть в полуфинале Кубка?

— Не от меня зависит. Будет жребий. Хочется поиграть на родном стадионе.

— Если говорить о финале, где бы вы хотели играть?

— А где финал проходит?

— Были два претендента: Питер отвалился, остаются «Лужники».

— Последний раз играл там со сборной против Хорватии. Если будет «Лужники», будет хорошо. Будет отличном если это будет в Москве. Главное — быть в финале.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.