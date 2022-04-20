Джикия — о праздновании победы с болельщиками: «Для Жиго это последнее дерби. Он попросил это сделать»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о праздновании победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Традиционный «Ауф» от Жиго это командная инициатива?

— Это его фишка. Сегодня после игры он тоже попросил подойти к нашим фанатам. Для него это последнее дерби, так как потом он уходит в «Марсель». Он попросил это сделать.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.