Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 22:57

Джикия — о праздновании победы с болельщиками: «Для Жиго это последнее дерби. Он попросил это сделать»

Антон Иванов
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о праздновании победы над ЦСКА (1:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

— Традиционный «Ауф» от Жиго это командная инициатива?

— Это его фишка. Сегодня после игры он тоже попросил подойти к нашим фанатам. Для него это последнее дерби, так как потом он уходит в «Марсель». Он попросил это сделать.

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Самюэль Жиго
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Джикия: «Победа в Кубке спасет сезон»
Джикия прокомментировал реализацию в кубковом матче против ЦСКА
Джикия рассказал об эмоциях от победы над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России
Джикия назвал Бакаева лучшим игроком матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА
«Потеря инициативы — часть обретения качества». Ваноли и Березуцкий — о дерби в четвертьфинале Кубка
Джикия прокомментировал судейство в кубковом матче против ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия рассказал об эмоциях от победы над ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Джикия: «Победа в Кубке спасет сезон»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости