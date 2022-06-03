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Сегодня, 19:22

Агент рассказал о сроках восстановления Джикии после повреждения глаза

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках восстановления футболиста после повреждения глаза.

«Сейчас он лечится каждый день. Динамика хорошая, все гораздо лучше. Осталось несколько дней, динамика очень положительная. Роговица быстро заживает. Чтобы все прошло нормально, надо постоянно капать лекарства. Я думаю, что в течение 3-5 дней все будет в порядке. Сейчас нет никакого беспокойства», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче и отыграл 66 минут, а затем вместо него на поле вышел Максимилиано Кофрие.

Ранее агент Джикии рассказал, что футболист мог сыграть с повязкой на глазу в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Георгий Джикия. Агент Джикии рассказал, благодаря кому капитан «Спартака» смог сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России

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⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Георгий Джикия
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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