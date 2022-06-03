Агент рассказал о сроках восстановления Джикии после повреждения глаза

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о сроках восстановления футболиста после повреждения глаза.

«Сейчас он лечится каждый день. Динамика хорошая, все гораздо лучше. Осталось несколько дней, динамика очень положительная. Роговица быстро заживает. Чтобы все прошло нормально, надо постоянно капать лекарства. Я думаю, что в течение 3-5 дней все будет в порядке. Сейчас нет никакого беспокойства», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия вышел в стартовом составе в финальном матче и отыграл 66 минут, а затем вместо него на поле вышел Максимилиано Кофрие.

Ранее агент Джикии рассказал, что футболист мог сыграть с повязкой на глазу в финале БЕТСИТИ Кубка России.