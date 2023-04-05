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Сегодня, 15:45

Смолов: «Получается, я не сдержал обещание. Готов извиниться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов прокомментировал свое скандальное интервью после вылета из Кубка России от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти).

Ранее Смолов резко ответил на вопрос корреспондента в миксте-зоне, назвав его клоуном.

«Болельщикам обещал выиграть Кубок, но не этому журналистику с телефоном в руках... Получается, я не сдержал обещание. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече», — написал Смолов в соцсетях.

В прошлом году после поражения в финале Кубка от «Спартака» Смолов обратился к фанатам «Динамо» со следующими словами: «Парни, в следующем году выиграем, обещаю!».

Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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