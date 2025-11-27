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27 ноября 2025, 20:07

«Крылья Советов» в серии пенальти победили «КАМАЗ» и сыграют с «Оренбургом» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов на выезде обыграли «КАМАЗ» в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:2).

Счет на 33-й минуте открыл полузащитник хозяев Даниил Шамкин. Самарцы отыгрались благодаря голу Михайло Баньяца на 56-й минуте.

В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. Удар Давида Караева отразил вратарь «Крыльев» Никита Кокарев, а Давид Хубаев пробил выше ворот.

«Крылья Советов» вышли во второй этап четвертьфинала пути регионов Кубка России, где сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в марте 2026 года. «КАМАЗ» вылетел из турнира.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:1
Крылья Советов
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Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Крылья Советов (Самара)
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