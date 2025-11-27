«Крылья Советов» в серии пенальти победили «КАМАЗ» и сыграют с «Оренбургом» в Кубке России
«Крылья Советов на выезде обыграли «КАМАЗ» в матче первого этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти 4:2).
Счет на 33-й минуте открыл полузащитник хозяев Даниил Шамкин. Самарцы отыгрались благодаря голу Михайло Баньяца на 56-й минуте.
В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. Удар Давида Караева отразил вратарь «Крыльев» Никита Кокарев, а Давид Хубаев пробил выше ворот.
«Крылья Советов» вышли во второй этап четвертьфинала пути регионов Кубка России, где сыграют с «Оренбургом». Матч состоится в марте 2026 года. «КАМАЗ» вылетел из турнира.
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