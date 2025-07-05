Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

5 июля 2025, 12:17

РФС опубликовал расписание группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футбольный мяч с логоипом Кубка России
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стало известно расписание матчей группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России в сзеоне-2025/26.

1-й тур

Группа A

«Ахмат» — «Зенит» 30 июля, 20.45

«Рубин» — «Торпедо» 31 июля, 19.30

Группа B

«Динамо» (Москва) — «Сочи» 29 июля, 18.30

«Краснодар» — «Крылья Советов», 29 июля 20.45

Группа C

«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» 30 июля, 18.30

«Ростов» — «Спартак» 30 июля, 20.45

Группа D

«Акрон» — «Балтика» 29 июля, 18.30

ЦСКА — «Локомотив» 30 июля, 18.30

2-й тур

Группа A

«Зенит» — «Рубин» 12 августа, 18.30

«Торпедо» — «Ахмат» 13 августа, 20.45

Группа B

«Сочи» — «Крылья Советов» 13 августа, 18.30

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» 13 августа, 20.45

Группа C

«Спартак» — «Динамо» (Махачкала) 12 августа, 20.45

«Пари НН» — «Ростов» 14 августа, 19.30

Группа D

«Акрон» — ЦСКА 12 августа, 16.15

«Локомотив» — «Балтика» 13 августа, 18.30

3-й тур

Группа A

«Торпедо» — «Зенит» 26 августа, 18.30

«Ахмат» — «Рубин» 26 августа, 20.45

Группа B

«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва) 27 августа, 16.15

«Сочи» — «Краснодар» 27 августа, 18.30

Группа C

«Спартак» — «Пари НН» 26 августа, 20.45

«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) 27 августа 20.45

Группа D

«Балтика» — ЦСКА 27 августа, 20.45

«Локомотив» — «Акрон» 28 августа, 19.30

4-й тур

Группа A

«Зенит» — «Ахмат»

«Торпедо» — «Рубин»

Группа B

«Сочи» — «Динамо» (Москва)

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Группа C

«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)

«Спартак» — «Ростов»

Группа D

«Акрон» — «Локомотив»

ЦСКА — «Балтика»

5-й тур

Группа A

«Ахмат» — «Торпедо»

«Рубин» — «Зенит»

Группа B

«Крылья Советов» — «Сочи»

«Краснодар» — «Динамо» (Москва)

Группа C

«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

«Пари НН» — «Спартак»

Группа D

«Балтика» — «Акрон»

«Локомотив» — ЦСКА

6-й тур

Группа A

«Зенит» — «Торпедо»

«Рубин» — «Ахмат»

Группа B

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»

«Краснодар» — «Сочи»

Группа C

«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

«Ростов» — «Пари НН»

Группа D

ЦСКА — «Акрон»

«Балтика» — «Локомотив»

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Ростов» в суперфинале турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
РФС
Читайте также
Силы ПВО за июль сбили 780 беспилотников на подлете к Москве
Боевика «Кракена» задержали в Киеве по подозрению в убийстве украинца на Бали
ФХР будет судиться, русофобы опять опозорили сами себя. Что произошло после решения ИИХФ отстранить Россию от ЧМ
Российская сборная начала водный чемпионат Европы с серебра. Отличились прыгуны в воду
В Таиланде предъявили обвинения четырем фигурантам дела об убийстве россиян
ФИФА отказалась от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов о жеребьевке Кубка: «С точки зрения открытости все было на очень высоком уровне»

Кубок России: расписание матчей 1-го тура групп РПЛ
Новости
RSS RSS
Все новости