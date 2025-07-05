РФС опубликовал расписание группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России
Стало известно расписание матчей группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России в сзеоне-2025/26.
1-й тур
Группа A
«Ахмат» — «Зенит» 30 июля, 20.45
«Рубин» — «Торпедо» 31 июля, 19.30
Группа B
«Динамо» (Москва) — «Сочи» 29 июля, 18.30
«Краснодар» — «Крылья Советов», 29 июля 20.45
Группа C
«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» 30 июля, 18.30
«Ростов» — «Спартак» 30 июля, 20.45
Группа D
«Акрон» — «Балтика» 29 июля, 18.30
ЦСКА — «Локомотив» 30 июля, 18.30
2-й тур
Группа A
«Зенит» — «Рубин» 12 августа, 18.30
«Торпедо» — «Ахмат» 13 августа, 20.45
Группа B
«Сочи» — «Крылья Советов» 13 августа, 18.30
«Динамо» (Москва) — «Краснодар» 13 августа, 20.45
Группа C
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала) 12 августа, 20.45
«Пари НН» — «Ростов» 14 августа, 19.30
Группа D
«Акрон» — ЦСКА 12 августа, 16.15
«Локомотив» — «Балтика» 13 августа, 18.30
3-й тур
Группа A
«Торпедо» — «Зенит» 26 августа, 18.30
«Ахмат» — «Рубин» 26 августа, 20.45
Группа B
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва) 27 августа, 16.15
«Сочи» — «Краснодар» 27 августа, 18.30
Группа C
«Спартак» — «Пари НН» 26 августа, 20.45
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала) 27 августа 20.45
Группа D
«Балтика» — ЦСКА 27 августа, 20.45
«Локомотив» — «Акрон» 28 августа, 19.30
4-й тур
Группа A
«Зенит» — «Ахмат»
«Торпедо» — «Рубин»
Группа B
«Сочи» — «Динамо» (Москва)
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Группа C
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала)
«Спартак» — «Ростов»
Группа D
«Акрон» — «Локомотив»
ЦСКА — «Балтика»
5-й тур
Группа A
«Ахмат» — «Торпедо»
«Рубин» — «Зенит»
Группа B
«Крылья Советов» — «Сочи»
«Краснодар» — «Динамо» (Москва)
Группа C
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
«Пари НН» — «Спартак»
Группа D
«Балтика» — «Акрон»
«Локомотив» — ЦСКА
6-й тур
Группа A
«Зенит» — «Торпедо»
«Рубин» — «Ахмат»
Группа B
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Сочи»
Группа C
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
«Ростов» — «Пари НН»
Группа D
ЦСКА — «Акрон»
«Балтика» — «Локомотив»
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошедшем сезоне армейцы обыграли «Ростов» в суперфинале турнира.