Кубок России: расписание матчей 1-го тура групп РПЛ
РФС утвердил календарь 1-го тура Пути РПЛ Кубка России сезона 2025/2026
РФС утвердил календарь 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026. Турнир стартует матчами «Динамо» — «Сочи» и «Акрон» — «Балтика» во вторник, 29 июля.
Расписание 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
29 июля, вторник
18.30. «Динамо» — «Сочи»
18.30. «Акрон» — «Балтика»
20.45. «Краснодар» — «Крылья Советов»
30 июля, среда
18.30. «Динамо» Махачкала — «Пари НН»
18.30. ЦСКА — «Локомотив»
20.45. «Ахмат» — «Зенит»
20.45. «Ростов» — «Спартак»
31 июля, четверг
19.30. «Рубин» — «Торпедо»
Время начала — московское.
Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Спартака» доступны на странице Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».
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