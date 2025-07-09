Кубок России: расписание матчей 1-го тура групп РПЛ

РФС утвердил календарь 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026. Турнир стартует матчами «Динамо» — «Сочи» и «Акрон» — «Балтика» во вторник, 29 июля.

Расписание 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

29 июля, вторник

18.30. «Динамо» — «Сочи»

18.30. «Акрон» — «Балтика»

20.45. «Краснодар» — «Крылья Советов»

30 июля, среда

18.30. «Динамо» Махачкала — «Пари НН»

18.30. ЦСКА — «Локомотив»

20.45. «Ахмат» — «Зенит»

20.45. «Ростов» — «Спартак»

31 июля, четверг

19.30. «Рубин» — «Торпедо»

Время начала — московское.

Календарь в актуальном виде, расписание и результаты, текстовые онлайн-трансляции игр «Спартака» доступны на странице Кубка России и в футбольном матч-центре сайта «СЭ».