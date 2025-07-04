Митрофанов о жеребьевке Кубка: «С точки зрения открытости все было на очень высоком уровне»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» и «Известиям» ответил на заявление московского «Динамо» о том, что жеребьевка групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26 могла быть проведена несправедливо.

РФС опубликовал результаты жеребьевки в воскресенье, 29 июня. Сразу после этого «Динамо» выступило с заявлением, в котором указало на отсутствие трансляции церемонии и отметило, что на ней не было представителя клуба.

— Московское «Динамо» довольно резко отреагировало на процедуру жеребьевки Кубка России. В связи с этим не хотите более детально прописать степень открытости мероприятия?

— У нас там как раз с точки зрения открытости все было на очень высоком уровне. Вся жеребьевка была снята. И нарезка из нее была сделана для новостных выпусков и всего остального. Когда-то казалось, что жеребьевка как отдельное мероприятие будет привлекать к себе внимание, причем как клубов, так и общественности. Но она не вызвала никакого интереса на протяжении предыдущих сезонов.

— Это вы по телевизионным рейтингам судите?

— По ним, а также по количеству просмотров. В этом году мы впервые проводили жеребьевку всего соревнования на Кубок России. То есть по ходу сезона больше никаких жеребьевок не будет. Поэтому тем более было достаточно сложно все организовать. Но теперь вся сетка расписана уже до Суперфинала. Поэтому это была немного другая ситуация, нежели когда мы показывали 10-минутную жеребьевку только групповой стадии Пути РПЛ, которая и тогда не вызывала никакого интереса.

К тому же я не хотел бы приводить статистику, какие клубы приходили на жеребьевку, а какие не приходили никогда. Не хочу это анализировать и продолжать полемику. Мы как организатор всех турниров, которые проходят в российском футболе, доказали высокую коммерческую эффективность каждого из этих соревнований. При участии коллег, а мы все делаем при участии клубов, во многом благодаря руководству РФС все турниры серьезно прибавили в цене.

— Насколько?

— Например, Суперкубок России прибавил более чем в десять раз.

— Соответственно, вы отвергаете претензии, что не было полной трансляции жеребьевки, что не присутствовали на ней представители клубов?

— Технически вся жеребьевка абсолютно прозрачна. Амбассадоры турнира, представители РФС на ней присутствовали. Полная запись жеребьевки имеется, я не очень понял подобную реакцию, но с руководством «Динамо» мы обсудили вопрос, с Дмитрием Гафиным (председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «СЭ») пообщались, какого-то недопонимания у нас нет. Может быть, на будущие периоды фактическую, техническую съемку параллельно куда-то выкладывать будем. Если кто-то хочет сидеть три часа, смотреть, как подгримировают амбассадоров и так далее, то у нас никаких секретов нет. Будем звук в этот момент исключать.