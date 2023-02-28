Иванов заявил, что ему понравилась игра «Урала» в первом тайме матча с «Ростовом»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Ростова» (2:1).

«С «Ростовом» в первом тайме мне очень понравилась игра нашей команды. Во втором тайме я не знаю что случилось, поначалу не очень хорошо играли, но собрались, взяли себя в руки и вырвали победу. Поздравляю ребят с результатом. Вчера был «небесный футбол» — били мяч в небеса, что в Ростове поле было не очень хорошее, что у нас не очень было. Хотя у нас поле было ровное, мы не тренировались на нем, мы готовили поля. Не очень красивый футбол мы вчера увидели. Пенальти в ворота «Урала»? VAR показал, судья все видел. Я не пересматривал эпизод, Безбородов находился в хорошей в позиции, он вчера шикарно отсудил. Все что видел — свистел, все было объективно. К судейству не было претензии», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

В 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Урал» по сумме двух матчей обыграл «Ростов» и вышел в полуфинал турнира. Последний раз до этой стадии Кубка России клуб из Екатеринбурга доходил в сезоне-2007/08.