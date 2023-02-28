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28 февраля, 23:14

Орлов заявил, что «Спартак» уже может играть без иностранцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинале FONBET Кубка России.

«Для российского футбола матч «Спартака» с «Локомотивом» был очень хорошим. Молодцы, держали темп два тайма. Ну и Промес приятно удивил, атаковал на 90-й минуте. Он же готовился индивидуально, были опасения, а не отстанет ли он по физической форме от команды. Видите, не отстал, сумел себя заставить. Он сейчас лидер «Спартака» — и будет большой головной болью для всех других команд в грядущем продолжении сезона. Выглядят они хорошо, мобильные, бегут, очень хорош Игнатов. Тут надо сказать, что «Спартак» поменял свое лицо. В конце матча с «Локо» вышли два иностранца, а можно уже и без них играть. Это прежде всего заслуга Абаскаля. Он молодец, он генератор идей. Да и психологическое состояние у ребят, видно, хорошее», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-spartak-pomenyal-svoe-litso-pozhelaem-emu-uspeha/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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