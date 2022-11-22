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Исполняющий обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода»: «У нас задача — выйти в верхнюю сетку кубкового турнира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» Антона Хазов оценил игру команды в матче Кубка России против «Химок».

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были футболисты «Нижнего» — 3:1.

«Поздравляю всех нижегородских болельщиков с этой важной кубковой победой. Что касается игры, то и в первом, и во втором тайме мы имели территориальное и игровое преимущество. У нас были подходы, моменты, у нас было больше ударов по воротам, чем у соперника. С одной стороны, обидно доводить такой матч до серии пенальти. С другой, я поблагодарил команду за характер. За то, что, уступая в счете, одержали победу.

Двигаемся дальше. Впереди — матч с «Локомотивом». У нас задача — выйти в верхнюю сетку кубкового турнира. Пользуясь случаем, поздравляю с юбилеем заместителя генерального директора по трансферной политике нашего клуба Игоря Владимировича Кудряшова. Думаю, победа — это лучший подарок для него», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Лидером таблицы является команда из Нижнего Новгорода, набрав 10 очков в 5 матчах, вторым идет «Локомотив» (8; 4), третьим — «Краснодар» (7; 4), четвертыми — «Химки» (2; 5).

Антон Хазов
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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