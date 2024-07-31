Альшин: «У «Факела» был хороший момент при счете 1:0 во втором тайме — еще не известно, как бы игра закончилась»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Неположительный результат для нас. Естественно, «Зенит» играл первым номером, они больше владели инициативой, мячом, создавали моменты. У нас было пару эпизодов в первом тайме, где мы могли чуть лучше завершать атаки. Ну и был хороший момент при счете 1:0 во втором тайме — еще не известно, как бы игра закончилась», — сказаль Альшин.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».