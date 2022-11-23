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Сегодня, 21:42

Игроки «Краснодара» Кордоба и Ахметов не смогли забить в пустые ворота в матче с «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки «Краснодара» упустили отличную возможность забить гол во втором тайме матча Кубка России против «Локомотива».

Голкипер «Локо» Даниил Худяков неосмотрительно вышел далеко из ворот, и нападающий «быков» Джок Кордоба ушел от вратаря и убегал почти к пустым воротам.

Пока форвард бежал к воротам, один из защитников «Локо» занял место на ленточке. Тогда Кордоба решил отдать пас на партнера, но полузащитник Ильзат Ахметов умудрился не попасть по мячу.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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22%

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ТБ 2.5

21%

1.59
Даниил Худяков
Джон Кордоба
Ильзат Ахметов
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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