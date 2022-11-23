Игроки «Краснодара» Кордоба и Ахметов не смогли забить в пустые ворота в матче с «Локомотивом»

Игроки «Краснодара» упустили отличную возможность забить гол во втором тайме матча Кубка России против «Локомотива».

Голкипер «Локо» Даниил Худяков неосмотрительно вышел далеко из ворот, и нападающий «быков» Джок Кордоба ушел от вратаря и убегал почти к пустым воротам.

Пока форвард бежал к воротам, один из защитников «Локо» занял место на ленточке. Тогда Кордоба решил отдать пас на партнера, но полузащитник Ильзат Ахметов умудрился не попасть по мячу.