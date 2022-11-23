Пиняев прокомментировал победный матч «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подвел итоги матча пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Сегодня играли неплохо. Но когда забили гол, показалось, что играете хорошо, но можете проиграть.

— Когда команда играет 0:0, нет ощущения, что она может проиграть? Футбольные люди понимают, что даже если ты ведешь 2:0, ты в любой момент можешь проиграть, пока свисток не прозвучал об окончании встречи, ты должен быть внимательным. Мы не выключились. Пропустили гол, но смогли победить. Главное, что нам это удалось.

— Расскажите об игре в сборной России.

— Приятно оказаться в составе сборной. Мастеровитые футболисты, отличная подготовка. Приятная атмосфера в национальной команде. Рад, что удалось дебютировать.

— У большинства игроков была пауза, у тебя — перелеты. Сил хватало на сегодняшнюю игру?

— Если играл, значит, хватало.

— Когда вы бежали забивать второй гол, вы понимали, что передача неудачная?

— Вы же смотрели. Я увидел передачу, заранее прочитал. Попали мне в ноги, я забил.

После пяти туров «Крылья» занимают второем место, набрав 9 очков.