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Сегодня, 21:11

Пиняев прокомментировал победный матч «Крыльев Советов» над «Спартаком»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев подвел итоги матча пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Сегодня играли неплохо. Но когда забили гол, показалось, что играете хорошо, но можете проиграть.

— Когда команда играет 0:0, нет ощущения, что она может проиграть? Футбольные люди понимают, что даже если ты ведешь 2:0, ты в любой момент можешь проиграть, пока свисток не прозвучал об окончании встречи, ты должен быть внимательным. Мы не выключились. Пропустили гол, но смогли победить. Главное, что нам это удалось.

— Расскажите об игре в сборной России.

— Приятно оказаться в составе сборной. Мастеровитые футболисты, отличная подготовка. Приятная атмосфера в национальной команде. Рад, что удалось дебютировать.

— У большинства игроков была пауза, у тебя — перелеты. Сил хватало на сегодняшнюю игру?

— Если играл, значит, хватало.

— Когда вы бежали забивать второй гол, вы понимали, что передача неудачная?

— Вы же смотрели. Я увидел передачу, заранее прочитал. Попали мне в ноги, я забил.

После пяти туров «Крылья» занимают второем место, набрав 9 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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