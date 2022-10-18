Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:00

Грулев о победе над «Ростовом»: «Если бы не верили в Йокановича, не было бы игры»

Грулев прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Игрок «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Кубке России.

— Стечение обстоятельств. Работа на тренировках. Ничего сверхъестественного, — начал Грулев.

— Неудачная серия?

— Каждая победа — это позитивные эмоции. Думаем о матче с «Локомотивом».

— Команда верит в Йокановича?

— Наверное, если бы команда не верила, не было бы игры.

— «Динамо» штормит, в команде это обсуждается?

— Не знаю, с чем связать нестабильность. Первые 8-9 игр не проигрывали. Надеюсь, в будущем не допустим такой серии.

— Захарян менее мотивирован после истории с «Челси»?

— Захарян работает как обычно. Не могу сказать. Трудится, старается, работает над собой.

Вячеслав Грулев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Несколько стран бойкотируют конгресс FIG из-за России. Почему это глупо
Россиянин Хохлов отсудил у Facebook 65 млн рублей за блокировки из-за фамилии
Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине
Рогов заявил об армадах беспилотников ВСУ в Запорожской области
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Карпин: «Судья опять не увидел пенальти на Комличенко»
«Динамо» выигрывает второй матч подряд. Команда Йокановича нашла выход из кризиса?
Кубок России, 4-й тур Пути РПЛ: «Факел» — «Спартак», ЦСКА — «Торпедо» и другие матчи
Гол и передача Смолова принесли «Динамо» победу над «Ростовом» в Кубке России
«Динамо» — «Ростов»: Смолов забил третий гол бело-голубых
«Динамо» — «Ростов»: Грулев вывел бело-голубых вперед
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федоров — об игроках «Локомотива»: «Мне нравится, как с моим приходом они поменяли свое отношение к тренировкам»

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Динамо» в матче Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости