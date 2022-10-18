Грулев о победе над «Ростовом»: «Если бы не верили в Йокановича, не было бы игры»
Грулев прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России
Игрок «Динамо» Вячеслав Грулев прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в Кубке России.
— Стечение обстоятельств. Работа на тренировках. Ничего сверхъестественного, — начал Грулев.
— Неудачная серия?
— Каждая победа — это позитивные эмоции. Думаем о матче с «Локомотивом».
— Команда верит в Йокановича?
— Наверное, если бы команда не верила, не было бы игры.
— «Динамо» штормит, в команде это обсуждается?
— Не знаю, с чем связать нестабильность. Первые 8-9 игр не проигрывали. Надеюсь, в будущем не допустим такой серии.
— Захарян менее мотивирован после истории с «Челси»?
— Захарян работает как обычно. Не могу сказать. Трудится, старается, работает над собой.
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