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Сегодня, 23:05

Карпин: «Судья опять не увидел пенальти на Комличенко»

Карпин прокомментировал поражение от «Динамо» в Кубке России
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин общается с арбитром.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в Кубке России.

— О чем вы говорили с арбитрами?

— О том, что и раньше. Судья опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять ВАР поставил пенальти, а не судья.

— А что судья сказал?

— Сказал, что не увидел.

— Ваш разговор был достаточно мирным и долгим.

— Говорил об этом тоже. Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко? А он сказал, что он не видел.

«Динамо» возглавило группу С, набрав 7 очков. У «Ростова» 6 очков и третья строчка.

Валерий Карпин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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