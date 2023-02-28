Игнатьев рассказал, что разошелся с Семиным в оценках решений судей матча «Спартак» — «Локомотив»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение «Локомотива» обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам второго матча четвертьфинала FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Вообще, футбол получился хороший — динамичный, азартный, на скоростях. Понравилось, что «Спартак» выходил из обороны за счет контроля мяча. А «Локомотив» вынужден был контратаковать — так его заставил действовать соперник. Игра захватывала. И нельзя сказать, что судейский фактор оказал решающее влияние на результат. Мы обсуждали сейчас с Юрием Семиным решения судей. И разошлись во мнениях. Он считает, что фола Игнатова на Тикнизяне не было. Я считаю, что в этом моменте спартаковец нарушал правила. Зато поводу фола на Миранчуке в конце первого тайма, мы оба считаем, что он был. Но, знаете, как раньше судьи говорили: если пенальти назначен, значит, фол был, если не назначен — значит, не было», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.