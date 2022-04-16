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БЕТСИТИ Кубок России

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Хлусевич: «Не могу сказать, что на дерби с ЦСКА будет особый настрой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич после ничью с «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ (1:1) рассказал о настрое на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Не могу сказать, что у меня особый настрой на дерби с ЦСКА. Мы каждый матч играем на победу. Хочется выигрывать в каждом матче. Надо побеждать и проходить дальше. Да, кубок это реальный шанс взять трофей.

Моя наглость на фланге? Это психологический момент и уверенность в своих силах и действиях. Конечно, я адаптировался в команде еще на сборах. Тут большой клуб и прекрасный коллектив. Не чувствую, что я твердый игрок основного состава. У нас есть конкуренция на каждую позицию.

Результат 1:1 одним словом? Нефарт. Нереализация кучи моментов, которые должны были забивать. Вроде все получается на тренировках, а в играх не хватает последней передачи, последнего удара. Не могу сказать, что мне не везет. Просто не летит. Может быть, сильно хочу забить в РПЛ за «Спартак». Надо думать и разбирать это все», — заявил Хлусевич.

Матч 1/4 финала Кубка России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» пройдет 20 апреля. Встреча состоится на домашнем стадионе красно-синих. Начало — в 19.30 мск.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

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Наполи
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Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Даниил Хлусевич
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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