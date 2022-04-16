Хлусевич: «Не могу сказать, что на дерби с ЦСКА будет особый настрой»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич после ничью с «Рубином» в 25-м туре Тинькофф РПЛ (1:1) рассказал о настрое на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

«Не могу сказать, что у меня особый настрой на дерби с ЦСКА. Мы каждый матч играем на победу. Хочется выигрывать в каждом матче. Надо побеждать и проходить дальше. Да, кубок это реальный шанс взять трофей.

Моя наглость на фланге? Это психологический момент и уверенность в своих силах и действиях. Конечно, я адаптировался в команде еще на сборах. Тут большой клуб и прекрасный коллектив. Не чувствую, что я твердый игрок основного состава. У нас есть конкуренция на каждую позицию.

Результат 1:1 одним словом? Нефарт. Нереализация кучи моментов, которые должны были забивать. Вроде все получается на тренировках, а в играх не хватает последней передачи, последнего удара. Не могу сказать, что мне не везет. Просто не летит. Может быть, сильно хочу забить в РПЛ за «Спартак». Надо думать и разбирать это все», — заявил Хлусевич.

Матч 1/4 финала Кубка России между московскими клубами ЦСКА и «Спартак» пройдет 20 апреля. Встреча состоится на домашнем стадионе красно-синих. Начало — в 19.30 мск.