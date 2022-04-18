Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 11:00

Москалев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак» в четвертьфинале Кубка России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Москалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречу между ЦСКА и «Спартаком», которая состоится в среду, 20 апреля, обслужит бригада арбитра Владимира Москалева. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

19 апреля (вторник)

«Балтика» — «Динамо»: главный арбитр — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный рефери — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.

20 апреля (среда)

«Енисей» — «Рубин»: главным арбитра — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный рефери — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Алания» — «Зенит»: главным арбитра — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный рефери — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Геннадий Куличенков.

ЦСКА — «Спартак»: главный арбитр — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный рефери — Алексей Матюнин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.

Источник: https://rfs.ru/news/215709

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если отжиматься по 15 раз каждый день?
«На степень величия возраст не влияет». Что Рабинер и другие авторы книг про «Спартак» думают про 100-летие клуба
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Путин поздравил «Спартак» со столетним юбилеем
«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба
«Балтика» — «Динамо»: парни Шварца вынесут команду ФНЛ из БЕТСИТИ Кубка России
РФС поздравил «Спартак» со столетием
«Спартак» празднует столетие со дня основания клуба
Губерниев подверг критике празднование столетия «Спартака»
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Краснодар» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Путин поздравил «Спартак» со столетним юбилеем
«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба
РФС поздравил «Спартак» со столетием
«Спартак» празднует столетие со дня основания клуба
Губерниев подверг критике празднование столетия «Спартака»
В «Химках» рассказали, когда Жирков и Мамаев смогут выйти на поле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хлусевич: «Не могу сказать, что на дерби с ЦСКА будет особый настрой»

«Енисей» опубликовал видео-приглашение на четвертьфинальный матч Кубка России с «Рубином»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости