Москалев назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак» в четвертьфинале Кубка России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречу между ЦСКА и «Спартаком», которая состоится в среду, 20 апреля, обслужит бригада арбитра Владимира Москалева. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

19 апреля (вторник)

«Балтика» — «Динамо»: главный арбитр — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный рефери — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.

20 апреля (среда)

«Енисей» — «Рубин»: главным арбитра — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный рефери — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Алания» — «Зенит»: главным арбитра — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный рефери — Сергей Чебан; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Геннадий Куличенков.

ЦСКА — «Спартак»: главный арбитр — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный рефери — Алексей Матюнин; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гвардис.