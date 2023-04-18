Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:23

Хлестов — о матче «Спартак» — «Акрон»: «1:0 в пользу красно-белых будет достаточно. Не надо забивать 10-15 голов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов не исключает, что «Акрон» может выбить московскую команду из FONBET Кубка России.

«По нынешнему состоянию «Спартака» есть такие опасения. Очень тяжело приезжать к таким командам. Я сейчас говорю даже по 90-м годам. Когда играешь против команд из низших лиг, всегда очень тяжело настраиваться и собраться. Еще и на выезде — очень тяжело будет. Суперских игроков, которые смогут разыграть эпизод, у красно-белых нет. Нет таких бразильцев, как в «Зените». Но профессиональные качества у спартаковцев выше. Должны дожать. Не любитель прогнозов, но 1:0 в пользу «Спартака» — будет достаточно. Не надо забивать 10-15 голов», — приводит «КП Спорт» слова Хлестова.

Полуфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Акрон» пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/dmitrij-hlestov-sprognoziroval-pobedu-spartaka-nad-akronom/
Дмитрий Хлестов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Шахматный турнир в Кении обернулся скандалом. Под женским хиджабом прятался мужчина
На Западе заявили о вероятности любого ответа России на наступление ВСУ
В МИД России вызвали послов США, Великобритании и Канады
Момент ДТП с телеведущим Дибровым в Москве попал на видео
Эксперт объяснила аномалию цен на автомобили в России
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Титов: «Если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество над «Спартаком»
Мэр Жигулевска Сухих: «У нас была мягкая подготовка — «Торпедо», «Локомотив», теперь «Спартак»
Чернов: «Акрон» выбил «Локомотив» и «Динамо» — легкой игры не будет"
Мэр Жигулевска — о приезде «Спартака»: «И подумать об этом не могли»
Масалитин считает, что «Спартаку» не стоит недооценивать «Акрон» в Кубке России
Гладилин назвал возможную проблему «Спартака» в матче с «Акроном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов: «Если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество над «Спартаком»
Новости
RSS RSS
Все новости