Алдонин считает, что ЦСКА ждет непростая игра с «Уралом»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями в преддверии финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Уралом».

«У ЦСКА будет хорошее психологическое состояние в игре на кубок. Но завтрашний матч будет тяжелее и сложнее, чем в последней встрече на выходных, это 100%. «Уралу», возможно, даже на выезде легче играть. У них команда ориентирована на быстрые атаки через фланги. Будет тяжелая игра, и ничего простого не будет для армейцев. На бумаге ЦСКА фаворит в этом противостоянии, но это ни о чем не говорит. Тут вопрос в том, что команде непросто играть после недавнего поражения. Но дать бой и взять реванш «Урал» захочет точно. Команда Гончаренко с очень злым спортивным характером, будет непростая игра», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет в Москве 19 апреля. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.