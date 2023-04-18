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Сегодня, 19:21

Алдонин считает, что ЦСКА ждет непростая игра с «Уралом»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями в преддверии финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором армейцы сыграют с «Уралом».

«У ЦСКА будет хорошее психологическое состояние в игре на кубок. Но завтрашний матч будет тяжелее и сложнее, чем в последней встрече на выходных, это 100%. «Уралу», возможно, даже на выезде легче играть. У них команда ориентирована на быстрые атаки через фланги. Будет тяжелая игра, и ничего простого не будет для армейцев. На бумаге ЦСКА фаворит в этом противостоянии, но это ни о чем не говорит. Тут вопрос в том, что команде непросто играть после недавнего поражения. Но дать бой и взять реванш «Урал» захочет точно. Команда Гончаренко с очень злым спортивным характером, будет непростая игра», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет в Москве 19 апреля. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-ural-goncharenko-s-ochen-zlym-sportivnym-kharakterom-dlya-cska-budet-neprostaya-igra-244318/
Евгений Алдонин
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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