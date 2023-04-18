Титов: «Если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество над «Спартаком»

Бывший полузащитник «Спартак» Егор Титов считает, что красно-белые являются одним из главных фаворитов на победу в FONBET Кубке России.

«По потенциалу — конечно. Нет «Зенита», а это был главный конкурент. Сейчас предпочтения отдаются «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». Хотя, «Урал» тоже пошумел. Чем и хорош Кубок в таком формате. Здесь может любой пройти. И тоже «Акрон» думает: «А почему бы нам не пошуметь еще»? Они точно будут искать моменты в быстрых атаках. А если дело дойдет до пенальти, у «Акрона» будет огромное преимущество. Они уже били одиннадцатиметровые и у них великолепный вратарь. Это уже психология», — приводит «КП Спорт» слова Титова.

Матч между «Спартаком» и «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.