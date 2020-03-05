Гус Тил: «Уже подумал, что забил, когда Акинфеев сделал прекрасный сэйв»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил после победы над ЦСКА (3:2) — о своем опасном моменте в конце дополнительного времени и статусе в команде.
— Было нелегко входить в такую игру, было много сложностей в первом тайме, мне кажется, но в таком дерби по-другому быть не может, — сказал Тил. — Я рад, что мы выиграли. Я думаю, что игра была равной, моменты были в обе стороны, у всех были шансы. В первые 20 минут преимущество было на нашей стороне, но затем все внезапно поменялось, ЦСКА забил дважды. В этом и заключается красота футбола.
— У вас был отличный шанс, чтобы забить в концовке.
— Подумал, что забил, но Акинфеев сделал прекрасный сэйв. Я в принципе все сделал правильно за исключением завершения, если бы я пробил низом, то мяч залетел бы.
— О чем подумали в первые секунды после окончания матча?
— Первая мысль после свистка — мы выиграли. Я счастлив, что мы подарили болельщикам победу.
— Как оцените работу судей?
— На матче работал ВАР, если судьи так решили, что пенальти не было, значит, я тоже буду на этом настаивать. Многие подумали, что пенальти там не было, но это футбол, мнения всегда будут разниться. (Ярослав Сусов)
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