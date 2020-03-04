Григорий Иванов: «Поле не готово! А пострадал «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов — о переносе матча 1/4 финала Олимп — Кубка России с «Шинником» из-за неготовности поля в Ярославле.

- Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! — сказал Иванов. — Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал»! (Виталий Айрапетов)

Матч должен был состояться сегодня в Ярославле и начаться в 18.30 по московскому времени. Сегодня также состоятся два матча этой стадии «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА.