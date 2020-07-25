Голкипер «Химок»: «Тренер настраивал только на победу»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов остался доволен игрой команды в финале Олимп Кубка России против «Зенита» (0:1), несмотря на неудовлетворительный результат.

— Не могу сказать, что плохие эмоции, — сказал Лантратов в эфире «Матч ТВ». — Здорово играли. Не просто оборонялись, а выбегали в атаку, имели моменты. Сыграли достойно. Обидно.

Тренер настраивал только на победу. Он очень амбициозный человек. Так что мы горели, старались, бились, но не получилось. Нет слез в раздевалке, никто нос не опускает.