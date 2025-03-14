Голкипер ЦСКА Тороп установил рекорд Кубка России

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп стал автором рекордной серии без пропущенных мячей в FONBET Кубке России.

12 марта армейцы дома обыграли «Динамо» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. 21-летний голкипер пропустил один мяч.

До этого Тороп не пропускал на протяжении 656 минут — новый рекорд турнира. Предыдущим рекордсменом был Александр Беленов, «сухая» серия которого составила 643 минуты.

В текущем сезоне Тороп провел 10 матчей во всех турнирах, пропустил 3 мяча и 7 раз отыграл на ноль.