КДК РФС рассмотрит удаление нападающего «Динамо» Маухуба в Кубке России. Игрок приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам матчей Пути РПЛ Кубка России.

«Рассмотрим удаление нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба за серьезное нарушение правил в игре против ЦСКА. Игрок приглашен на заседание. Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику. Болельщики «Зенита» также скандировали ненормативную лексику в матче против «Ростова», — сказал Григорьянц «СЭ».

Глава КДК РФС также рассказал о повестке дня заседания по итогам матчей Пути регионов Кубка России.

«В матче «Акрон» — «Спартак» болельщики гостей скандировал оскорбительные выражения и ненормативную лексику. И тренер «Спартака» Ненад Сакич выходил за пределы техзоны. Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику в игре против «Динамо» Махачкала. И рассмотрим задержку начала встречи между «Уралом» и «Рубином» на три минуты из-за позднего выхода из раздевалки команды хозяев. И болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику», — добавил Григорьянц.

Ответные матчи Пути РПЛ Кубка России состоятся 15-17 апреля.