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ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка России против «Динамо»

Сергей Ярошенко

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Матч ЦСКА — «Динамо» посетили 24 873 зрителя! Спасибо всем за фантастическую атмосферу на трибунах и неустанную поддержку на протяжении всего матча! Вы — самые лучшие болельщики в мире», — говорится в заявлении армейцев.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

Источник: Telegram-канал ЦСКА
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ФК ЦСКА (Москва)
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