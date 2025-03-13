ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче Кубка России против «Динамо»

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Матч ЦСКА — «Динамо» посетили 24 873 зрителя! Спасибо всем за фантастическую атмосферу на трибунах и неустанную поддержку на протяжении всего матча! Вы — самые лучшие болельщики в мире», — говорится в заявлении армейцев.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».