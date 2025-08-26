Шпилевский — о результатах «Пари НН»: «Я знал, куда иду, и никогда не буду сдаваться»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о перестройке команды после матча со «Спартаком» (0:4) в групповом турнире пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как не потерять веру в то, что вы делаете? В эту перестройку?

— Я же знал, куда я иду и что не поменяю все за один месяц. Изначально сказал, что мне нужно усиление и время. Думаю, результат перестановки все видят. Какая есть альтернатива? Что я должен сказать ребятам? Давайте закопаемся? Или судей подкупить? Что еще? Я люблю говорить правду. Я недоволен тем, что новички приехали поздно. Нам всем нужно задать себе вопросы и идти вперед. Я никогда не буду сдаваться, искать план Б. Идем дальше.

— «Кайрат» вышел в Лигу чемпионов. Вы работали в этом клубе.

— Я успел посмотреть пару минут первого тайма. Пожелал ребятам удачи сегодня. И сейчас первым делом поздравлю. Мой вклад уже не тот, какой был. Но вижу, как команда играет в том стиле, который мы прививали.

— От формулы Кубка России голова кругом не идет?

— Интересный формат. Да, много матчей, но в целом это интересно. Это даже идет только на пользу игрокам.

«Пари НН» с 3 очками располагается на третьей строчке в таблице группы С Кубка России. В РПЛ нижегородцы с 3 баллами занимают предпоследнее, 15-е место.