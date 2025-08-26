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Сакич — об игре Самошникова в матче с «Пари НН»: «Он провел хороший матч. Мы довольны Ильей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич считает заслуженной победу команды над «Пари НН» (4:0) в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Хочу поблагодарить ребят за победу и игру. Думаю, что мы победили заслуженно.

— Как вы оцените игру Самошникова? Насколько широко вы планируете его использовать?

— Он провел хороший матч. Мы довольны Ильей. Пока он провел с нами мало тренировок и понятно, что он еще прибавит. Он может сыграть и справа, и слева. Особенно при схеме с тремя защитниками.

— А в четверке защитников?

— Тоже. Почему нет? Все футболисты нашей команды могут адаптироваться под задачи в каждом конкретном матче.

— Почему не попали в заявку Маркиньос, Бабич и Мартинс?

— Всех троих футболистов мы решили приберечь и не рисковать ими. Они будут в распоряжении в матче с «Сочи».

«Спартак» набрал 7 очков и вышел на первое место в таблице группы C. 18 сентября красно-белые примут на своем поле «Ростов» в Кубке России.

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Илья Самошников
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
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