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Тренер «Пари НН» Шпилевский — о матче против «Спартака»: «Похвалил ребят за перформанс»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Спартака» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу красно-белых.

«Поздравлю «Спартак». Классный стадион и атмосфера. Ребятам сказал наслаждаться футболом и не забывать играть коллективно, со страстью. В первом тайме от нас был лучший перформанс. Выглядели лучше «Спартака». Те ошибки, которые мы допустили — катастрофа. Как и с «Краснодаром», как и с «Локомотивом». Похвалил ребят за перформанс, за то, как они выполняли свои задачи», — сказал Шпилевский на пресс-конференции.

«Пари НН» с 3 очками располагается на третьей строчке в таблице группы С. 16 сентября нижегородцы сыграют дома с «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.

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Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Алексей Шпилевский
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