14 августа, 22:47

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: «Массово не наблюдалось того, чтобы люди разворачивались и уходили»

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос «СЭ» о сложностях при проходе болельщиков на матч 2-го матча группового этапа FONBET Кубка России против «Ростова» (1:0).

— Организацией пространства занимается «Мордовия арена». Мы просто арендуем стадион. Все службы обеспечения — это, конечно же, коллеги из Саранска. По данным, которые мы получили перед матчем, порядка 14 тысяч билетов было отдано в систему. В конверсии пришло достаточное количество. Кто-то не пришел по погодным условиям, кто-то по личным. Массово не наблюдалось того, чтобы люди разворачивались и уходили. Все кто хотел, изначально зашли на стадион.

— Как дальше клуб будет действовать после сегодняшнего инцидента?

— Мы, безусловно, проанализируем всю ситуацию, которая складывалась на гейтах. Люди пришли после рабочего дня, добирались на автобусах, бежали на стадион. Конечно, пришли в последний момент на стадион. Лучше приходить заранее. Мы своих болельщиков, которые ехали из Нижнего Новгорода, привезли после обеда, буквально сразу. Они заблаговременно приехали в Саранск и пришли на стадион.

Ну а рабочие люди, к сожалению, пришли в последний момент. Их понять надо и можно. Но, конечно, информировать лучше нужно, чтобы люди приходили заранее. Работало три гейта, а не один, как пишут. Я лично проверил. Еще важный момент: люди приходили с электронными билетами на почте и кто-то возможно не мог в связи с тем, что мобильный интернет везде плохо работает, открыть свои электронные носители. Поэтому заранее предупреждали, что лучше иметь билеты в распечатанном виде. Тем не менее служба безопасности сработала блестяще. У них был первый такой сложный матч за последние годы. Они молодцы. Все сделали четко, правильно, как их обучали, наверное, чтобы матч прошел максимально безопасно.

Некоторые болельщики не смогли попасть на стадион «Мордовия Арена» в Саранске на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом». Перед игрой у входов на стадион образовалась большая очередь из болельщиков, однако на вход работал только четвертый гейт, и всех людей перенаправляли туда. Служба безопасности стадиона долго досматривала болельщиков. Некоторые из тех, кто приехал на матч и находился в очереди, разворачивались и уходили.

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

ФК Пари НН (Нижний Новгород)
  • bvp

    Врет, как обычно.

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей!!

    14.08.2025

  • Саша

    Мордор Мордовии в полной "красе". Хорошо, что Саранск не играет в РПЛ. Таким не место в российском футболе.

    14.08.2025

