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Йоканович — о матче с «Ростовом»: «Это была одна из лучших игр «Динамо» под моим руководством»

Йоканович высоко оценил игру «Динамо» в матче Кубка России против «Ростова»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высоко оценил игру своей команды в матче Кубка России против «Ростова» (3:1).

— Можно ли сказать, что сегодняшний матч «Динамо» лучший под вашим руководство?

— Мы провели хороший матч против «Спартака», «Торпедо» и кубковый матч против «Ахмата». Если говорить о проценте владения мяча, то лучший показатель был в матче против «Нижнего Новгорода». Сегодня была одна из лучших встреч команды под моим руководством.

Мы понимаем, что команда может улучшить качество игру. Захарян проявил себя хорошо. Показал хорошие качества и желание бороться. Это то, что мы ждем от всех игроков. Команда молодая, ей нужно время, чтобы вырасти из маленьких штанишек. Для этого необходимо время. Понимаю, что мы опять сравниваем нынешний сезон и прошлый. Ушли ключевые игроки, но моя задача не заключается в поиске оправданий. Моя задача настраивать игрок на лучший футбол, — передает слова Йокановича корреспондент «СЭ» Константин Белов.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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