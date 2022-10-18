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18 октября, 23:46

Пивоваров считает, что матч с «Ростовом» стал лучшим для игроков «Динамо» в октябре

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров считает, что лучшая игра бело-голубых в октябре была продемонстрирована в матче 4-го тура группового этапа Кубка России против «Ростова» (3:1).

«Думаю, лучшая игра «Динамо» в этом месяце. В целом команда очень хорошо играла сегодня», — приводит ТАСС слова Пивоварова.

Набрав 7 очков, московский клуб возглавил свою группу в Кубке России.

Источник: https://tass.ru/sport/16091605
ФК Динамо (Москва)
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