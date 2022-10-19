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Карпин — журналистам: «Идите тренируйте, что вы здесь сидите»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от «Динамо» (1:3) в матче 4-го тура группового турнира Кубка России отказался говорить о заменах соперника.

— Сделали тройную замену, сравняли счет. Но потом Йоканович сделали замены, и перевернул игру. Не кажется, что это ваш проигрыш?

— В чем вопрос заключается? У «Динамо» вышел практически основной состав, а у нас 3-4 основных игроков. (Обращается к журналистам.) Идите тренируйте, что вы здесь сидите?

Ростовская команда с 6 очками занимает 3-е место в своей группе, отставая от лидирующего «Динамо» на 1 очко.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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