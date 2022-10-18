Йоканович: «Доволен не только качеством игры, но результатом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в групповом турнире Кубка России.

— Доволен не только качеством игры, но результатом. Команда играла комбинационно, старалась вскрывать оборону не только комбинациями, но и передачами за спину. Рад, что удалось проявить лучшие качества, — начал Йоканович.

— Вы сделали замену после того, как «Ростов» сравнял счет, и смогли перевернуть игру. Считаете это своей тренерской победой?

— Нет. Есть такое выражение: «проигрывает тренер, а выигрывает команда, игроки». До замен команда хорошо играла, показывала качественный футбол. Вышедшие игроки помогли победить. Команда коллективно показала хороший футбол и усердно отработала весь матч. Показала то качество игры, которое мы бы хотели видеть. Может быть, это связано с тем, чем на игроков не было оказано никакого давления, вышли более раскованными.

— Вы практически всегда элегантно одеты, сегодня в спортивном костюме, а команда победила и показала классный футбол. Теперь всегда так будете ходить?

— Кубок и чемпионат — это два разных турнира. Если мы встретимся с вами на пресс-конференции после кубкового матча плей-офф, то увидите меня в элегантном костюме.

— В первом тайме показалось, что в атаке много неосмысленных ходов и медленных действий. Во втором тайме «Ростов» выпустили основных игроков и сравнял счет. Не кажется, что нужно активнее действовать в атаке?

— В первом тайме мы создали достаточное количество острых моментов. После окончания первого тайма счет мог быть уже 3:0. Игроки, которые вышли в стартовом составе отлично провели игру. Могу выделить Тюкавина, Лесового, Макарова и Скопинцева. То же самое могу сказать и по игрокам, которые вышли во втором тайме. Не делю игроков на основных и запасных. Все игроки молодцы и хорошо сыграли.

— На последней минуте Уткин выполнял штрафной. Что вы ему сказали?

— Он находился рядом с технической зоной. Но ничего такого не сказал ему. Он хороший игрок и прекрасный человек, — передает слова Йокановича корреспондент Константин Белов.