Карпин признался, что ему нравится новый формат Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о выступлении молодых игроков и оценил результаты команды в Кубке России.

— У вас молодой состав. Как он справляется с такими нагрузками?

— Как видите по результату, не вывозит состав.

— Перемещение не поменять? Вы будете тренироваться два дня в Новогорске?

— Да, в субботу уже игра.

— Вы говорили, что главная задача пока — это не вылететь. Вам осталось набрать 5-6 очков. Какие следующие задачи будете ставить?

— Когда наберет эти очки, тогда будем ставить новые задачи.

— Насколько вы удовлетворены новым форматом Кубка России?

— Мне он очень нравится.

— Потому что лучше играть, чем тренироваться?

— Потому что можно попробовать в официальном матче увидеть ребят, которые не получают много практики в чемпионате. Не в товарищеском матче, а в официальной игре.

— Удовлетворены результатами в Кубке?

— Сегодняшним результатом нет. В целом — да. Набрали шесть очков. Не будем вспоминать, что было в матче против «Ахмата». Увидели молодых ребят и оценили их.

— Были вопросы к Глебову после третьего гола или не к нему были вопросы?

— Не к нему. К другому игроку были вопросы.

На данный момент команда Карпина с 6 очками занимает 3-е место в своей группе, уступая лидерам, бело-голубым, 1 очко.