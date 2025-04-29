Личка о втором голе «Спартака»: «Разбирали такие моменты последние 2 дня. Бывает, повторяешь 100 раз, но этого мало»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— «Динамо» достойно смотрелось по игре. Ваша команда сегодня показала максимум?

— Достойно, но мы проиграли 1:2... Очень рад, что сегодня пришло много болельщиков на трибуны. Последние три матча мы проводим в отличной атмосфере — против ЦСКА, «Зенита», «Спартака». Атмосфера отличная и культурная. Игра неплохая, достойная, но не приносит нам то, что мы хотели. К сожалению, второй пропущенный гол — мы такие моменты разбирали последние 2 дня, на тренировках показывали. Но бывает, что показываешь, повторяешь по 100 раз, но этого недостаточно... «Спартак» забил именно так, как мы предупреждали. И это больно. В конце мы упростили игру, пытались рисковать, грузили в штрафную. Надеялись на рикошет или ошибку. К сожалению, ни разу не получилось сделать хорошую подачу. Наоборот, «Спартак» в последние 8-10 минут выдержал и довел игру до победы.

— «Динамо» вылетело из Кубка, в чемпионате прилично отстает от лидера. Какие цели вы ставите перед собой и командой на остаток сезона?

— У нас остались 4 матча в РПЛ. Надо стараться попробовать все их выиграть. Выезд в Самару, потом повторное дерби со «Спартаком». Я всегда бьюсь за свою честь, семью, за клуб. Если у ребят нет цели догонять кого-то в таблице — это грустно... За 3-4 матча до конца сезон выбрасывается в мусор — это неправильно. Нужно как можно скорее перестроиться на чемпионат и готовиться к следующим матчам. Каждый игрок должен находить для себя мотивацию и цель.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с победителем матча «Локомотив» — «Ростов».