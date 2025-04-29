Пивоваров о вылете «Динамо» из Кубка России: «Результат неудачный, но нет такого, что судьба Лички предрешена»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера бело-голубых Марцела Лички после вылета команды из FONBET Кубка России.

— Была задача выиграть Кубок. Какое будущее ждет Личку?

— Мы проиграли, вылетели из турнира. Конечно, мы расстроены. Будем анализировать произошедшее. Но есть еще игры, надо сосредоточиться на них. Текущие результаты неудачные. Вылетели из большого турнира. Это крайне неприятно. Результат считаем неудачным. По возможности, в чемпионате нужно выполнить задачу попадания в тройку. Если не выполним, будет неприятно. Будем анализировать, что произошло. Нет такого, что судьба Лички предрешена.

Во вторник, 29 апреля, «Динамо» уступило «Спартаку» (1:2) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России и завершило выступление в турнире.